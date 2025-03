Sci, chiusura di stagione col botto. E c’è chi è in pista fino al 6 aprile

Stagione sciistica ormai agli sgoccioli per alcuni comprensori delle Orobie. Quella di domenica 30 marzo è stata una giornata di sole e piste ancora in buone condizioni che hanno richiamato ancora tanti appassionati. Temperature, comunque, in rialzo (domenica 30 marzo ai 1.600 metri di Foppolo si sono raggiunti i 12 gradi) e piste naturalmente con neve primaverile.

Al Pora

Per qualcuno, come il Monte Pora, ha coinciso con i titoli di coda della stagione. «Dopo diversi fine settimana di brutto tempo, finalmente abbiamo avuto un weekend di sole e l’affluenza è stata ottima, sia sabato sia domenica - fa sapere l’ad di Irta, Maurizio Seletti -. Avevamo in vigore delle tariffe promozionali, dato che erano aperte solo le seggiovie Termen e Cima Pora, ma la neve nella parte alta ha retto bene». Sono state circa mille e presenze sabato 29 marzo, 1.200 quelle di domenica. «Non abbiamo ancora il bilancio di fine stagione, ma sicuramente chiudiamo un inverno molto positivo, con numeri in crescita rispetto all’anno scorso», dice Seletti.

Spiazzi di Gromo e Colere

Ora per due fine settimana, al Pora, rimane aperto solo il rifugio Palù, poi, nel periodo di Pasqua, riparte anche il Termen e sono diverse le novità in cantiere per l’estate. Sì è conclusa ieri la stagione invernale anche agli Spiazzi di Gromo: anche qui rifugio Vodala e seggiovia riapriranno dal 19 al 21 aprile.

Ha fissato invece la chiusura a domenica 6 aprile Colere, dove anche ieri i parcheggi erano tutti pieni e le auto arrivavano anche in paese. «Sabato le presenze erano meno, domenica molto alte. Abbiamo aperto le piste dai 1.500 metri in su - fa sapere RsI -. Il prossimo fine settimana abbiamo in programma delle gare di snowboard cross, poi ci fermeremo». E lunedì 7, è fissata la ripartenza del cantiere per la ristrutturazione del rifugio Plan del Sole, parte del rilancio della stazione sciistica messa in campo da RsI. «L’estate scorsa è stata realizzata la Spa, ora partiamo con la demolizione e il rifacimento del rifugio: i lavori dovrebbero concludersi entro dicembre».

Tempo di gare

Non c’è ancora una data di fine corsa per Lizzola, reduce da una domenica «con presenze altissime, in linea con le domeniche di pieno inverno», riferisce Omar Semperboni, presidente della coop Nuova Lizzola. Cinque le gare sociali disputate domenica, con 250 concorrenti in gara. «La neve regge ancora, almeno fino al primo pomeriggio, abbiamo tenuto aperte tutte le piste, anche la Val Sedornia. Ora restiamo chiusi fino a giovedì, riapriamo da venerdì a domenica, poi valuteremo. Dovrebbe essere quella la conclusione della stagione, ma lasciamo uno spiraglio».

Le piste aperte in Val Brembana

Un migliaio di primi ingressi quelli registrati ieri anche a Foppolo-Carona che chiude da oggi per riaprire, per l’ultimo weekend, sabato 5 aprile (quando ci sarà anche la festa del Gruppo ospedaliero San Donato) e domenica 6 marzo.

Una stagione che va a concludersi con un bilancio positivo: circa 130mila i primi ingressi registrati, con un sensibile incremento rispetto allo scorso anno (quando però non era aperta Carisole). Dalla prossima stagione dovrebbe essere operativa la nuova seggiovia Montebello.

Anche Piazzatorre chiude gli impianti di risalita fino a venerdì: piste e seggiovie saranno riaperti per l’ultimo weekend il 5 e 6 aprile (ci sarà anche la festa della scuola sci Piazzatorre). Nel periodo pasquale e per il ponte del 25 aprile riapertura di seggiovia Gremei e rifugio.