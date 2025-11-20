Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle di Scalve
Giovedì 20 Novembre 2025

Sci, nessun finanziamento alla Bergamasca

IL BANDO. Colere e Lizzola puntavano a 20 milioni. Omar Semperboni: «Speriamo ancora, confidiamo in altri fondi». Ma anche altri comprensori speravano in contributi, come Foppolo, Pora e Presolana. Sono possibili «ripescaggi».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Scialpinisti sulle piste di Lizzola: gli impianti bergamaschi non riceveranno alcun finanziamento
Scialpinisti sulle piste di Lizzola: gli impianti bergamaschi non riceveranno alcun finanziamento

Era l’occasione a cui più o meno tutti guardavano, ma alla fine sono rimasti tutti a bocca asciutta: dal bando milionario del Ministero del Turismo dedicato alle stazioni sciistiche, nessuna località bergamasca riceverà contributi. La comunicazione ufficiale delle graduatorie ancora non è arrivata, ma tra gli addetti ai lavori la notizia ha iniziato a circolare nelle scorse ore: dovrebbero essere 29 i progetti premiati dal Ministero con contributi per il rifacimento di impianti di risalita e non solo, ma nessuno di questi è orobico.

La delusione, tra gli addetti ai lavori, è tanta. Anche perché l’esito del bando, atteso da mesi, avrebbe in alcuni casi sbloccato progetti che, almeno per ora, rimangono sogni nel cassetto. È, su tutti, il caso del comprensorio Colere-Lizzola. Qui – su un progetto che prevede un costo complessivo (stando agli annunci della società proponente) di 70 milioni di euro, di cui 50 milioni attesi da finanziamenti pubblici – si attendevano 10 milioni (importo massimo erogabile dal ministero con questo bando) per Lizzola e altrettanti per Colere. Nel primo caso per la realizzazione di una nuova cabinovia che potesse sostituire le tre attuali seggiovie di Lizzola, nel secondo per l’installazione di un nuovo impianto, il Ferrantino.

Il progetto di Colere non compare nemmeno nelle graduatorie (non ancora ufficiali) circolate nelle scorse ore, mentre quello di Lizzola è tra i primi non finanziati.

Le speranze dei comprensori bergamaschi

«Speriamo che nei prossimi mesi il ministero decida di rifinanziare il bando – commenta Omar Semperboni, presidente della cooperativa “Nuova Lizzola”, che ha in gestione la stazione sciistica seriana da una decina d’anni –. Anche due anni fa era stato fatto un rifinanziamento, ma noi in quel caso eravamo stati completamente esclusi. Adesso invece i punteggi li abbiamo, saremmo tra i primi a poter rientrare». Sul progetto del comprensorio per collegare le due stazioni, che «Rs Impianti» (la società che gestisce la stazione di Colere) vorrebbe realizzare unendo le due valli con un tunnel sotto il Pizzo di Petto, Semperboni commenta così: «Non abbiamo perso le speranze, sicuramente non muore tutto qui. A bocce ferme cercheremo di capire come andare avanti, ma continuiamo a lavorare perché la strada da seguire è questa».

Da parte di «RsI» nessun commento, anche se – è l’unica posizione che traspare – la speranza è che possa intervenire la Regione, ente già coinvolto nel finanziamento del potenziamento degli impianti di Colere.

Delusione e rabbia emergono dalle parole di Walter Semperboni, sindaco di Valbondione, tra i più accesi sostenitori del progetto del comprensorio: «È vergognoso vedere che per l’ennesima volta il territorio di Bergamo non viene aiutato, mentre altri continuano a ricevere finanziamenti. È davvero fastidioso, forse i nostri politici non si rendono conto che tutti i giorni la gente va via, i negozi chiudono, i servizi vengono meno». Semperboni già nei giorni scorsi aveva lanciato un appello ai consiglieri regionali seriani perché si impegnassero per la realizzazione del comprensorio: «Ci sono imprenditori seri disposti a investire, ma da parte dei nostri politici non c’è un impegno reale per questo progetto. Sono sicuro, comunque, che andremo avanti». Che un rifinanziamento del bando possa sorridere a Bergamo lo spera anche Massimo Fossati, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari della Lombardia: «I beneficiari sarebbero 25 in totale su tutto l’arco alpino, su oltre 200 domande giunte da tutta Italia – fa notare –. La speranza è che, con uno scorrimento delle liste, anche altre società possano essere reinserite nei finanziamenti».

In alcuni casi l’esclusione non è stata dettata dal punteggio troppo basso, ma dal sorteggio, meccanismo scelto dal ministero per selezionare nella fase finale i progetti ammessi al finanziamento. È stato così, per esempio, per la società «Neve», che gestisce gli impianti del Donico. «Avevamo presentato un progetto da 2 milioni di euro per potenziamento dell’innevamento artificiale, acquisto di un battipista, efficientamento energetico e sostituzione di un tappeto con un altro adatto al trasporto di persone con disabilità – spiega il gestore Lorenzo Pasinetti –. Siamo indubbiamente delusi: avevamo già fatto il progetto esecutivo e l’inizio lavori, ma senza queste risorse ci fermiamo». Sulla distribuzione dei finanziamenti, che vede sul podio località rinomate come Livigno, Paganella e Mottolino, Pasinetti fa notare che «sembra che siano stati premiati i grossi comprensori e le regioni autonome, che già godono di grandi aiuti a livello finanziario. Questa poteva essere l’occasione di una boccata d’ossigeno per le stazioni più piccole, ma non è stato così».

Restano a bocca asciutta anche la «Belmont Foppolo» – «Avevamo chiesto un finanziamento per l’innevamento di una sola pista, ma per noi non è un grosso problema, i progetti più importanti ci sono già stati finanziati», commenta Giacomo Martignon) – così come la «Irta», società che si occupa della gestione del Monte Pora (che aveva presentato tre progetti). Al pari loro, indietro in graduatoria, con 45 punti (i progetti finanziati sono quelli che ne hanno ottenuti più di 60), anche i due progetti legati all’altopiano di Selvino, quello della «Gits» per la seggiovia del Purito e quello della «Monte Torcola» per la cabinovia del Monte Poieto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colere
Bergamo
Borno
Livigno
Roma
Valbondione
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Turismo, Tempo libero
Politica
politica interna
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Francesco Ferrari
Omar Semperboni
Walter Semperboni
Massimo Fossati
Lorenzo Pasinetti
Giacomo Martignon
Ministero del Turismo
Nuova Lizzola
RS Impianti
regione
Belmont Foppolo
Irta