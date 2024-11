Una fiaccolata fino alla diga del Gleno per fare memoria del disastro

Anche quest’anno la Valle di Scalve fa memoria dell’anniversario del disastro della diga del Gleno. Dopo il pieno di eventi organizzato lo scorso anno per il centenario, anche in vista del 1° dicembre di quest’anno sono state messe in calendario diverse iniziative, che prendono il via domenica 24 novembre con una fiaccolata, organizzata dalle parrocchie di Vilminore, Pezzolo e Vilmaggiore. Il ritrovo è fissato alle 14 a Pianezza: da qui la salita ai ruderi della Diga, dove avverrà l’accensione della fiaccola, con la quale il corteo scenderà verso Bueggio.