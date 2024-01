Aiutare chi ne ha bisogno: ad Almenno San Salvatore una pizzeria dona il pane

«Ho fondato la mia pizzeria a febbraio 2022, supportata dalla mia famiglia che tutt’ora lavora insieme a me per mandare avanti l’attività - spiega Vittoria Lucia Egman, 23 anni -. Da novembre dello stesso anno ho incominciato a rivendere il pane ma, sin dall’inizio, ero costretta a buttarne parecchio. Nel frattempo, mi capitò di venire a conoscenza tramite i clienti di realtà molto distanti dalla mia, di persone che non potevano permetterselo». Così, Vittoria Lucia con l’aiuto dei genitori Loredana e Amedeo Ernesto e del fratello Raffaele, da qualche settimana ha deciso di donare il pane a chiunque si presenti dopo le 17:30 presso la sua pizzeria situata in via Martiri di Cefalonia 2, ad Almenno San Salvatore.

Al momento il riscontro non è particolarmente positivo e la richiesta è davvero ridotta, complici lo stigma e l’imbarazzo nell’ammettere uno stato di difficoltà per beneficiare di un servizio che, erroneamente, molti pensano di non meritare. Ma quello che Vittoria offre è un gesto d’aiuto che viene dal cuore, non un privilegio: «Tanti clienti serali entrano titubanti e si rivolgono a me timidamente. Faticano a spiegare il motivo per cui sono lì, ma appena capisco la situazione porgo loro un sacchetto pieno di pane senza darci peso. Vederli sollevati è la cosa più bella».