Alberi monumentali, due nuovi ingressi: entrano i tre faggi e l’abete di Vilminore

I tre faggi di Fuipiano Valle Imagna e un abete del Caucaso a Vilminore di Scalve . Sono questi i nuovi alberi monumentali riconosciuti da Regione Lombardia per il territorio della provincia di Bergamo: si aggiungono ai 34 alberi orobici censiti fino allo scorso anno e completano l’elenco delle 367 piante lombarde (al netto delle due eliminate lo scorso anno e delle 67 appena individuate) che il Pirellone intende proteggere e valorizzare «per il loro portamento» e perché, come è indicato nella legge che le riconosce come bene ambientale da tutelare, «possono destare un particolare interesse o suscitare, persino, meraviglia» in chi le osserva.