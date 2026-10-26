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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 26 Ottobre 2026

Almenno San Salvatore, cocaina e hashish nel borsello: arrestato un 28enne

IL BLITZ. I carabinieri hanno sequestrato 20 dosi di cocaina, due pezzi di hashish e 240 euro. Per l’uomo disposto il divieto di dimora nella Bergamasca.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Almenno San Salvatore, cocaina e hashish nel borsello: arrestato un 28enne
Una auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Almenno San Salvatore

Un uomo di 28 anni è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Almenno San Salvatore con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nella tarda serata di venerdì 23 ottobre, nell’ambito di un’attività investigativa mirata a contrastare la vendita di droga nel centro del paese.
Il giovane, di origini tunisine, è senza fissa dimora sul territorio nazionale e privo di un regolare titolo di soggiorno.

Il controllo nel centro di Almenno San Salvatore

L’operazione è scaturita dagli accertamenti avviati dai militari della Stazione locale sul fenomeno dello spaccio nell’area del centro cittadino. Durante le verifiche, i carabinieri hanno individuato il 28enne e lo hanno sottoposto a controllo.
La successiva perquisizione personale ha consentito di trovare, all’interno di un borsello in suo uso, 20 dosi termosaldate di cocaina, per un peso complessivo di circa 23,51 grammi. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la sostanza era già confezionata e pronta per la vendita al dettaglio.

Sequestrati droga, contanti e un cellulare

Nel borsello sono stati rinvenuti anche due pezzi di hashish, per un peso totale di 17,69 grammi, e 240 euro in contanti, suddivisi in banconote da 50 e 20 euro. Il denaro è ritenuto dagli investigatori un possibile provento dell’attività di spaccio.

Sequestrato anche un telefono cellulare, che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato per i contatti con gli acquirenti. La droga, il denaro e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Disposto il divieto di dimora nella provincia di Bergamo

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti del 28enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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