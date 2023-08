Arriva la Superluna blu, la più grande del 2023: serata a San Tomè per ammirarla

Super Luna Blu in arrivo e la Pro Loco Almenno non se la farà sfuggire. Mercoledì 30 agosto dalle 20 in poi nell’agro di Almenno di fronte a San Tomè, in collaborazione con alcuni soci del Gabb, Gruppo Astrofili Bassa Bergamasca, si potrà infatti partecipare ad un’osservazione con in sottofondo la musica del maestro Sebastiano Mazzoleni. «L’osservazione è stata pensata per offrire una serata magica a ingresso libero e gratuito – precisa il presidente della Proloco Pietro Rota -. L’evento si verifica quando l’orbita della Luna è più vicina alla Terra e c’è Luna piena. I partecipanti sono invitati a portare un plaid o coperta per sedersi nell’erba, ammirando la luna allietati dal maestro Sebastiano Mazzoleni che suonerà per tutti, oltre a una torcia: non c’è illuminazione lungo il sentiero dell’agro. Saranno messi a disposizione tre telescopi per guardare la luna». Il parcheggio di San Tomè sarà chiuso: si potranno usare quelli del Centro commerciale in via del Commercio o in via della Regina, percorrendo poi il sentiero in 10 minuti di cammino.