Auto fuori strada a Costa Valle Imagna, giovane soccorso con l’elicottero

Un’auto con a bordo cinque ragazzi è uscita di strada a Costa Valle Imagna nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre. È successo verso l’1,20, in via Valcava, la strada provinciale 22. Le cause e la dinamica dell’incidente stradale sono fase di accertamento da parte dei carabinieri di Branzi, intervenuti sul posto insieme ai mezzi del 118 (elicottero, ambulanze e automedica) e a due squadre dei vigili del fuoco di Zogno per il recupero dei feriti. Secondo le prime informazioni, l’auto, sulla quale viaggiavano giovani di età compresa tra i 19 e i 16 anni, è uscita di strada ed è finita nel bosco per alcuni metri. Uno dei ragazzi a bordo è stato portato in codice rosso con l’elicottero agli Spedali Civili di Brescia, altri due - in codice giallo - con l’ambulanza all’ospedale Papa Giovanni e al Poliliclinico di Ponte San Pietro.