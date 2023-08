Berbenno, ricerche ancora in azione per l’87enne scomparso il 17 agosto

Per trovarlo sono state mobilitate finora 300 persone, tra vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e altri enti ed associazioni che nei giorni scorsi si sono messi disposizione per le ricerche. «Per non parlare della gente del paese – dice il sindaco Claudio Salvi – che si inoltra per sentieri e mulattiere nella speranza di rintracciarlo. Questa vicenda è stata presa a cuore dalla comunità, sia a livello umano ma anche perché risulta davvero inspiegabile che una persona si possa perdere nel centro urbano di un paese».

Carlo Meroni

Meroni, che ha la casa di villeggiatura in via Papa Giovanni, nella contrada Locatelli, non lontano dal bivio tra la strada che porta a Laxolo di Brembilla e quella che conduce a Blello, era solito fare passeggiate non più lunghe di mezzo chilometro. «Dai filmati si vede che procede a passo lento, dunque non può essersi allontanato di molto a piedi, perché l’ultima immagine è delle 17,30 e alle 18 le figlie lo stavano già cercando», spiega il primo cittadino.