Scomparso, continuano le ricerche. «Controllate anche pollai e cantine»

Nella giornata di domenica alcune novità, a partire dalla richiesta di intervento anche da parte del Soccorso alpino per le ricerche e l’appello dei Vigili del fuoco a segnalare eventuali passaggi in auto dati ad anziani giovedì, il giorno della scomparsa: «Magari inconsapevolmente, cercando di dare aiuto a un anziano in difficoltà mentre era in arrivo il diluvio – spiegano – possono aver accompagnato l’anziano nel primo paese vicino. Questo per non lasciare intentata nemmeno questa possibilità».

I controlli sono ripresi in maniera estesa anche nella mattinata, nella zona e nei boschi circostanti in modo particolare nei luoghi degli ultimi avvistamenti, ovvero in direzione della località Colle, al confine con Laxolo di Brembilla, con 60 persone all’opera. A dare man forte anche la Protezione civile e il Soccorso alpino.

Da ultimo anche la richiesta di far controllare i pollai, le cantine e i garage di proprietà. Visto che un’ora dopo l’uscita di casa di Meroni è arrivato un temporale – si ipotizza – è possibile che l’uomo si sia rifugiato da qualche parte.