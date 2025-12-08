Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Lunedì 08 Dicembre 2025

Berbenno, scopre i ladri in casa. Gli lanciano un ferro in testa

IL CASO. Resta alta l’attenzione per i furti in abitazione. Il sindaco: «Rafforzeremo la sorveglianza».

Con l’arrivo della stagione invernale torna alta l’attenzione sul fronte sicurezza in Valle Imagna, dove si registra un nuovo episodio che riaccende la preoccupazione tra i residenti. A Berbenno nei giorni scorsi, un rientro a casa si è trasformato in un momento di grande tensione quando un cittadino, insospettito da alcuni rumori provenienti dal piano superiore della propria abitazione, si è trovato di fronte a due intrusi. I malviventi si sono dati alla fuga e, durante l’allontanamento, uno di loro ha scagliato un ferro colpendo l’uomo alla testa. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza, fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi. Dei responsabili, al momento, non ci sono tracce.

«Casi non isolati»

Il sindaco di Berbenno Manuel Locatelli, dimostrando vicinanza alla famiglia, ha assicurato che l’amministrazione si è attivata immediatamente: sono già partiti pattugliamenti straordinari e nei prossimi giorni saranno intensificati i servizi congiunti tra polizia locale e carabinieri. «Non si tratta di casi isolati – ha spiegato –, ma con una maggiore presenza sul territorio possiamo contenere il problema».

Diverse segnalazioni

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio che vede l’intero territorio nuovamente sotto osservazione. Negli ultimi giorni, infatti, si stanno moltiplicando le segnalazioni di tentativi di furto anche in altri comuni della valle. A Rota Imagna, i ladri utilizzerebbero un sistema semplice per capire se le abitazioni sono vuote: piccoli sassi lasciati davanti agli ingressi che fungono da segnale in caso di assenza dei proprietari.

La situazione ha riportato l’attenzione sul tema della prevenzione e sulla necessità di mantenere alta la vigilanza, soprattutto durante i fine settimana e nei periodi di festa. La valle rimane quindi in stato di allerta, con l’obiettivo di rafforzare il controllo e restituire maggiore tranquillità ai cittadini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berbenno
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Manuel Locatelli
Polizia Locale
Carabinieri