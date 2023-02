Cameriera aggredita al bancone del bar: denunciato un 44enne

Fuori è ancora buio, sono le 5,30 di giovedì mattina. Sulla Briantea poche auto e qualche camion. A Gromlongo, frazione di Palazzago, il bar «111» ha aperto da poco. Dentro, l’unica dipendente presente è una cameriera di vent’anni. Dietro il bancone, da sola, serve le colazioni per i clienti del primo mattino. Entra un uomo, non è un cliente abituale. Prende un caffè, paga con il bancomat, va in bagno, sulle spalle porta uno zainetto. Fin qui tutto normale.