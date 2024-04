Capizzone festeggia la sua decana: Antonia, il traguardo dei 105 anni

Un secolo di vita

Un traguardo importante per questa signora nata l’8 aprile 1919 e cresciuta in una famiglia numerosa che lavorava la terra alle dipendenze del fattore. Oltre a lei, in famiglia c’erano i suoi genitori, mamma Massimina e papà Giovanni, e nove tra fratelli e sorelle. «All’età di 12 anni ha preso servizio come domestica in città a Bergamo e più avanti, verso la maggior età, è emigrata in Francia dove ha lavorato come cameriera in un’osteria. Alcuni anni dopo è tornata in Italia e nel 1941 ha sposato mio padre Arsizio: dalla loro unione è nata una numerosa famiglia formata da quattro figli, nove nipoti e dieci pronipoti. L’ultimo di loro è nato proprio mentre stavamo festeggiando il suo centesimo compleanno –racconta il figlio Ferruccio Salandra –. Ha fatto parte dell’Avis ed è stata premiata con una medaglia d’oro per le numerose donazioni di sangue. Mia mamma ha sempre amato i viaggi: ha visitato Russia, Thailandia, Cina, Messico e tanti altri Paesi. Lei era anche una brava cuoca, preparava delle lasagne buonissime e anche una crostata con una gustosa marmellata –prosegue il figlio –. Per mia madre ci sono stati anche momenti tristi, la perdita di nostro papà che lei chiamava Clizio, il figlio Eugenio e il piccolo Corrado di due anni».