CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde - Foto

Un dettaglio per indovinare a che cosa si riferisce: questa settimana nell’appuntamento della rubrica «CercaBergamo» . Avete riconosciuto dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questa opera misterioso. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.