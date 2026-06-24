Figlia e mamma di sindaci, Sandra spegne 102 candeline a Roncola

Alessandra Rota di Roncola San Bernardo taglia il traguardo dei 102 anni mercoledì 24 giugno. Conosciuta da tutto il paese con il nome Sandra, è nata il 24 giugno 1924 al mulino di Roncola detto anche «Cà dol bir» ed è la decana del paese.

Figlia, moglie e mamma di sindaci

Lavorò da giovanissima a servizio di famiglie prima nel Lecchese e poi nel Pavese. Si era sposata a Roncola, per trasferirsi nella frazione di San Defendente, dov’è diventata mamma di nove figli e a 34 anni era già vedova. È stata figlia, moglie e mamma di sindaci a Roncola: ultimo, il figlio Marcellino Rota. Ora è anche nonna di nove nipoti e bisnonna di Azzurra e di Giulio, nato il 12 maggio.

Una vita di lavoro

«La sordità l’ha colpita negli ultimi anni, ma ritiene che ogni tanto non sia proprio così negativo non riuscire a sentire tutto» «Si è rotta il bacino nell’agosto 2024, un trauma che ha superato egregiamente grazie anche alle cure del giovanissimo medico di famiglia Stefano Scalvedi e del personale Adi – spiega il figlio Marcellino Rota –. Alle persone che le fanno visita dice che si sente bene, non si lamenta di nessun disturbo se non una sordità che l’ha colpita in questi ultimi anni, anche se ritiene che ogni tanto non sia proprio così negativo non riuscire a sentire tutto. Mia madre ha lavorato per una vita per seguire la numerosa famiglia, ogni tanto si dispiace di non poter più rendersi utile come un tempo,anche se le sue riflessioni e i suoi saggi consigli riescono ancora a stupire e a insegnare».

La moderazione è il suo segreto

Alla domanda di qual è il segreto per essere riuscita a vivere così a lungo nonostante le fatiche e le traversie, risponde: «Bisogna usare le risorse a propria disposizione con grande moderazione, oculatezza e senso del limite».