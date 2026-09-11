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Cronaca / Valle Imagna Venerdì 11 Settembre 2026

Finto carabiniere deruba una 74enne ad Almenno: arrestato 19enne

LA TRUFFA. Il giovane avrebbe sottratto gioielli e 1.450 euro dopo aver mostrato un falso tesserino. Refurtiva recuperata e restituita alla donna.

Lettura meno di un minuto.
Finto carabiniere deruba una 74enne ad Almenno: arrestato 19enne
La refurtiva recuperata

Si sarebbe finto carabiniere per derubare un’anziana di gioielli e contanti. Un 19enne egiziano residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri: recuperati monili in oro e 1.450 euro.

L’episodio risale al 5 settembre. Una 74enne di Almenno San Bartolomeo è stata contattata al telefono da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le ha riferito che la sua auto era stata vista sulla scena di una rapina. Poco dopo alla porta si è presentato un giovane con un falso tesserino dell’Arma, sostenendo di dover controllare i preziosi custoditi in casa.

Approfittando di un momento in cui la donna si era allontanata dalla cucina, il giovane avrebbe preso 1.450 euro in contanti, due catenine d’oro, un bracciale e due anelli, tra cui la fede nuziale del marito defunto, per poi fuggire.

La vittima ha subito chiamato il 112. Una pattuglia in borghese, impegnata proprio in servizi contro le truffe agli anziani, ha individuato un sospetto e lo ha seguito fino nel Milanese. Durante la perquisizione sono stati trovati il falso tesserino, i gioielli e il denaro, poi restituiti alla 74enne. L’arresto è stato convalidato e per il 19enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

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