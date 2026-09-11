Finto carabiniere deruba una 74enne ad Almenno: arrestato 19enne

Si sarebbe finto carabiniere per derubare un’anziana di gioielli e contanti. Un 19enne egiziano residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri: recuperati monili in oro e 1.450 euro.

L’episodio risale al 5 settembre. Una 74enne di Almenno San Bartolomeo è stata contattata al telefono da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le ha riferito che la sua auto era stata vista sulla scena di una rapina. Poco dopo alla porta si è presentato un giovane con un falso tesserino dell’Arma, sostenendo di dover controllare i preziosi custoditi in casa.

Approfittando di un momento in cui la donna si era allontanata dalla cucina, il giovane avrebbe preso 1.450 euro in contanti, due catenine d’oro, un bracciale e due anelli, tra cui la fede nuziale del marito defunto, per poi fuggire.