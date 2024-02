Frontale a Strozza, auto in fiamme: restano gravi una neonata e un giovane

I più gravi, ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono una neonata di pochi mesi e un giovane di 22 anni, trasportati con l’elisoccorso. Mamma e papà della bimba, che abitano a Fontanella, sono rimasti feriti ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I quattro sono rimasti coinvolti in un incidente nel primo pomeriggio di domenica 25 febbraio a Strozza, sulla strada provinciale 14, all’altezza del civico 6 di via Trieste.

Erano le 13 quando, per cause ancora da accertare da parte degli agenti della polizia stradale di Bergamo, intervenuti per i rilievi, si sono scontrate una Opel Adam e una Fiat Tipo. Sulla Opel, che scendeva dalla valle e usciva da una curva, c’era un ragazzo di 22 anni di Villa d’Almè, che viaggiava da solo. Sulla Tipo c’era invece la famiglia di Fontanella: padre e madre trentenni e una bimba di pochi mesi. Stando ai primi accertamenti, la Opel avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Tipo, guidata dal papà, che stava procedendo nel tratto rettilineo della provinciale.

L’urto è stato violento ma tutti gli occupanti sono usciti dai veicoli prima che le auto prendessero fuoco. L’incendio è divampato fortunatamente in modo lento. Subito i passanti hanno lanciato l’allarme e chiamato il Nue 112. La centrale Soreu delle Alpi ha inviato a Strozza due elicotteri, in modo da raggiungere il luogo dell’incidente in tempi rapidi: quello decollato dal «Papa Giovanni» e quello di Milano, oltre all’automedica del 118 e a un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore. Per spegnere l’incendio delle due vetture sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno con un’autopompa serbatoio e i volontari di Madone con un’autobotte. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Zogno, che si sono occupati di regolare la viabilità, e le pattuglie della polizia stradale di Bergamo per i rilievi.

Gravi la neonata e il giovane