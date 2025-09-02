Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Martedì 02 Settembre 2025

Gromlongo di Palazzago, incendio nel garage di una villetta. Nessun ferito

IL ROGO. Nel box un’auto alimentata a gpl, l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

L’intervento dei vigili del fuoco a Gromlongo di Palazzago
L’intervento dei vigili del fuoco a Gromlongo di Palazzago

Gromlongo di Palazzago

Incendio nel garage di una villetta a Gromlongo, frazione di Palazzago. Ad accorgersene per prima, intorno alle 14 di martedì 2 settembre, è stata la proprietaria, che in quel momento era in casa con il suo cane e ha subito allertato i vicini e i vigili del fuoco, intervenuti dal distaccamento di Zogno.

I vigili del fuoco all’ingresso del garage
I vigili del fuoco all’ingresso del garage

Nessun ferito

Qualche momento di tensione durante le prime fasi d’intervento: nel garage, oltre a due moto, c’era un’auto alimentata a gpl. Ma i vigili del fuoco sono arrivati in tempo per scongiurare il peggio e non si registrano feriti, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio: tra le prime ipotesi un cortocircuito.

