I 90 anni di Nino fiorista, poeta per passione

Tutti lo conoscono come «Nino Fiorista». Per più di 30 anni ha gestito il negozio di fiori ad Almenno San Bartolomeo, ma con la pensione si è dato alla scrittura di poesie in dialetto bergamasco. Oggi spegnerà 90 candeline circondato da 13 nipoti e 19 pronipoti, l’ultima, Margherita, nata meno di due settimane fa. Il suo nome di battesimo è Nino Pellegrino Tironi, nato in Albenza nel 1932 dove ha studiato fino alla terza elementare. «A 12 anni – ricorda Nino – ho iniziato a lavorare a Milano come bergamino, per l’azienda agricola Vitali Giovanni. Poi ho fatto il manovale, l’alpino a Merano, conseguendo anche la quarta e la quinta elementare, e a 20 anni sono partito per la Svizzera. Con i risparmi messi da parte a Ginevra sono tornato a casa negli anni ’60 e ho aperto un negozio di materiali per la caccia e mangimi. Poi ho iniziato a vendere solo fiori». Dopo la pensione Nino ha iniziato a scrivere poesie in bergamasco.