Istat, il 2 ottobre via al censimento. Ecco i paesi bergamaschi coinvolti

Ecco i paesi della Bergamasca coinvolti

«Entreremo nella case di tutto il Paese»

«Entreremo - ha detto il presidente Istat, Francesco Maria Chelli - nelle case di tutto il Paese, ma anche nei container, nelle baracche, nelle roulottes e nelle residenze collettive per conoscere chi vive in Italia e dare alle politiche la forza dei dati. Ogni più piccola informazione che ci verrà data dai cittadini che parteciperanno sarà da noi trattata con riservatezza, esaminata con competenza e valorizzata. Il questionario del censimento è una fonte di conoscenza granulare, di valore insostituibile per la collettività sotto il profilo sociale, economico, culturale e ambientale».

Il questionario, ha spiegato, «parla di casa, famiglia, lavoro e istruzione. I quesiti sull’abitazione ci mettono negli spazi di vita delle persone, metri e stanze, tipologia, titolo di occupazione. Possiamo conoscere per ogni famiglia le fonti di energia che usa per riscaldarsi o sapere se in casa non ha il riscaldamento. Possiamo ricostruire città per città, paese per paese, fino alla microarea, l’età degli edifici. Rileviamo quante automobili sono in possesso delle famiglie, la mobilità tra casa e luogo di studio e di lavoro è ricostruita nel dettaglio con distanze e tempi di percorrenza. Grazie alla rilevazione dei legami di parentela e di affinità tra i conviventi e della natura delle unioni si aggiorna il profilo delle famiglie e delle generazioni».