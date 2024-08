Malore mentre è in bicicletta con gli amici: muore un 72enne

Erano circa le 9 di giovedì 8 agosto quando il pensionato è stato colto da un malore in via Garibaldi, sulla strada provinciale. Subito gli amici che erano con lui l’hanno soccorso e hanno allertato il 112. La centrale operativa Soreu ha inviato sul posto l’auto medicalizzata e l’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare.