Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione

A un anno da l drammatico femminicidio di Pamela Genini , mercoledì sera (14 ottobre ) Strozza si è fermata per stringersi attorno alla famiglia e ricordarne la memoria. «La giornata di oggi è una giornata di silenzio, non di parole. Fisso nel nostro cuore deve essere quello sguardo rivolto in alto»: queste le parole pronunciate dal parroco don Luigi Carminati durante l’omelia.

Un anniversario vissuto tra la preghiera e la commozione, iniziato nella chiesa parrocchiale con la Santa Messa in suo suffragio e proseguito poi accanto alla panchina rossa del paese, dove tra i ciclamini posati per Pamela e le parole della mamma Una Smirnova – che ha ricordato così la figlia: «Bella, brava e dolce, piena d’amore» – sono stati fatti volare in cielo i palloncini dedicati alla 29enne originaria della zona, uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano con 76 coltellate dall’ex compagno 52enne Gianluca Soncin.