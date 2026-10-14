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Cronaca / Valle Imagna Mercoledì 14 Ottobre 2026

Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione

IL RICORDO. Messa, fiori e palloncini in cielo per ricordare la 29enne uccisa a Milano. Le parole della mamma: «Bella, brava e dolce, piena d’amore».

Lettura meno di un minuto.
Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti Collaboratore
Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione
La panchina rossa a Strozza dedicata a Pamela Genini e alle vittime di femminicidio

Strozza

A un anno dal drammatico femminicidio di Pamela Genini, mercoledì sera (14 ottobre) Strozza si è fermata per stringersi attorno alla famiglia e ricordarne la memoria. «La giornata di oggi è una giornata di silenzio, non di parole. Fisso nel nostro cuore deve essere quello sguardo rivolto in alto»: queste le parole pronunciate dal parroco don Luigi Carminati durante l’omelia.

Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione
La tomba di Pamela Genini
Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione
La Messa in ricordo a Strozza
Pamela Genini, a un anno dal femminicidio Strozza la ricorda con commozione
I fiori deposti per ricordare la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025

Un anniversario vissuto tra la preghiera e la commozione, iniziato nella chiesa parrocchiale con la Santa Messa in suo suffragio e proseguito poi accanto alla panchina rossa del paese, dove tra i ciclamini posati per Pamela e le parole della mamma Una Smirnova – che ha ricordato così la figlia: «Bella, brava e dolce, piena d’amore» – sono stati fatti volare in cielo i palloncini dedicati alla 29enne originaria della zona, uccisa il 14 ottobre 2025 a Milano con 76 coltellate dall’ex compagno 52enne Gianluca Soncin.

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