Roncola apre la stagione delle fiere zootecniche bergamasche

Ha preso il via giovedì 22 agosto a Roncola, la stagione 2024 delle fiere zootecniche orobiche. Al campo sportivo del paese valdimagnino, infatti, è andata in scena la 60esima edizione della mostra organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Imagna, Consorzio Bim Bergamo, Parrocchia e gruppo Alpini. Una fiera, quella di Roncola, riservata ai bovini di razza Bruna Alpina e Pezzata Rossa provenienti da allevamenti dei comuni della Valle Imagna e Valle San Martino, molto partecipata e che ha messo in mostra non solo un alto numero di capi, ma anche una importante presenza di giovani agricoltori, pronti a prendere le redini del settore per i prossimi anni.

«Quest’anno – dichiara Matteo Daminelli, consigliere di Roncola che si è occupato dell’organizzazione della Mostra – abbiamo registrato numeri in crescita per la manifestazione rispetto ad altri anni. Le aziende sono infatti 10 e sono allevamenti della Valle Imagna e la Valle San Martino, da Roncola a Costa Imagna, passando per Almenno e Palazzago. I capi in totale sono 120, ben oltre 50 in più rispetto all’anno scorso». Bene anche i numeri dell’affluenza, con oltre mille persone presenti durante la manifestazione.

«Quest’anno, inoltre – aggiunge Daminelli –, abbiamo riscontrato anche un’ottima presenza di giovani allevatori. Infatti ben 8 aziende delle partecipanti sono guidate da giovani under 35. C’è quindi in atto un bel ricambio generazionale: alcuni subentrano nell’azienda di famiglia, altri hanno aperto da zero. La maggior parte delle partecipanti producono latte da vendere, alcune fanno anche formaggi e una ha il ristorante abbinato».

La manifestazione, che si è tenuta presso il campo sportivo in via Canale, ha preso il via alle 8,30. «Si sono valutati – continua – sia i capi di razza Bruna Alpina, razza per cui è nata la fiera, sia i capi di pezzata rossa, razza invece introdotta successivamente in Mostra, dopo che diversi allevatori hanno iniziato ad avere diversi capi anche di questa razza in stalla».

Regina e reginetta