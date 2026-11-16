Sant’Omobono, incidente all’alba di domenica 15 novembre: grave motociclista 19enne
LO SCONTRO. Per cause in fase d’accertamento, il giovane in sella alla sua Ktm si è scontrato con un’auto nella frazione di Cepino.Lettura meno di un minuto.
Sant’Omobono Terme
Un grave incidente stradale si è verificato all’alba di domenica mattina (15 novembre) a Sant’Omobono Terme, frazione di Cepino, nel quale è rimasto ferito gravemente un motociclista 19enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è tutt’ora ricoverato.
L’incidente a Sant’Omobono
L’incidente è avvenuto alle 5,23 all’incrocio tra via Cepino e via Stoppani, quando un’automobile Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 24enne, per cause ancora da accertare si è scontrata con la motocicletta KTM condotta dal 19 enne.
La centrale Soreu Alpi ha inviato sul luogo dell’incidente un’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Rossa di Sant’Omobono Terme, che ha la postazione poco lontano da Cepino. Il personale di emergenza ha prestato le prime e urgenti cure al centauro che è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Illeso il 24enne alla guida dell’auto. A Cepino è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Almenno San Salvatore, che ha effettuato i rilievi e raccolto le opportune testimonianze per accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale.
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