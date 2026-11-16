Sant’Omobono, incidente all’alba di domenica 15 novembre: grave motociclista 19enne

L’incidente a Sant’Omobono

La centrale Soreu Alpi ha inviato sul luogo dell’incidente un’auto medicalizzata e un’ambulanza della Croce Rossa di Sant’Omobono Terme, che ha la postazione poco lontano da Cepino. Il personale di emergenza ha prestato le prime e urgenti cure al centauro che è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Illeso il 24enne alla guida dell’auto. A Cepino è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Almenno San Salvatore, che ha effettuato i rilievi e raccolto le opportune testimonianze per accertare l’esatta dinamica dell’incidente stradale.