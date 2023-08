Scomparso a Berbenno, in campo anche il Soccorso alpino. L’appello dei vigili del fuoco: se qualcuno lo ha visto ci contatti

Domenica mattina 20 agosto anche il Soccorso alpino è operativo e proseguono i controlli nella zona e nei boschi circostanti. In campo anche la Protezione civile con numerosi volontari e con i Vigili del fuoco che coordina le ricerche: c’è anche la richiesta di far controllare i pollai, le cantine e i garage di proprietà. Visto che dopo un’ora che è uscito di casa Meroni, è arrivato un temporale - si ipotizza- , è possibile che l’uomo si sia rifugiato da qualche parte. I vigili del fuoco lanciano un appello: «Se qualcuno lo avesse visto giovedì o magari gli avesse dato un passaggio in auto dato il temporale, accompagnandolo nelle località vicine, ci con tatti» segnalano.

Meroni è stato visto l’ultima volta giovedì alle 17,30: 87 anni di Milano, a Berbenno si trova in villeggiatura. L’uomo, pensionato, si è allontanato da casa e non ha più fatto ritorno. La moglie e la figlia, hanno fatto dapprima una timida segnalazione in paese, dove in molti si sono subito prodigati a cercare l’uomo, che pare soffra di demenza senile e soprattutto cammini poco per via di problemi di deambulazione.