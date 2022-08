Terme di Sant’Omobono chiuse dal 2020. Le nuove tra un anno

Il bando per bar, parco delle terme e minigof, sarà pubblicato a breve. Il futuro gestore, a scomputo dell’affitto ventennale, dovrà porre mano alla ristrutturazione della vecchia palazzina delle terme e trasformarla appunto in area ristoro. L’edificio che, fino ad ora, aveva ospitato proprio il bar, diventerà la sede delle nuove terme. Parliamo, appunto, delle terme di Sant’Omobono ... Terme. Che, però, da ormai più di due anni, non ha un centro cure termali e neppure una Spa funzionanti. Sì, perché anche la vicina Villa Ortensie, di proprietà privata, ha sospeso l’attività con il diffondersi della pandemia e, da allora, non ha più riaperto. Difficile prevederne il futuro. Villa Ortensie, peraltro, ha in concessione dal Comune l’uso dell’acqua termale, anche per il centro termale comunale.