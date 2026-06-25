Traffico illecito di rifiuti tessili a Spirano una discarica abusiva con 925 tonnellate

Una discarica abusiva già attiva. E altre che, nei piani del gruppo criminale, lo sarebbero state a breve. Puntavano dritto sulla Bergamasca i piani di sviluppo, fuori dal perimetro della legalità secondo la magistratura bresciana, dell’azienda del lago di Garda che i carabinieri Forestali di Brescia hanno sequestrato ieri nell’ambito di una più ampia indagine su un traffico illecito di rifiuti tessili che ha portato, secondo gli inquirenti, al finto smaltimento di 26mila tonnellate di scarti di lavorazione che sono stati poi classificati come materia prima recuperata.

Rifiuti abusivi sequestrati

Il gruppo infatti aveva in affitto un capannone a Spirano, in cui i carabinieri hanno trovato e sequestrato 925 tonnellate di rifiuti ma, stando a quanto emerso dalla intercettazioni telefoniche e ambientali disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, aveva già messo gli occhi su altri analoghi immobili industriali a Stezzano e Tavernola che sarebbero potuti diventate altre due discariche abusive. Secondo i magistrati bresciani, che hanno chiesto e ottenuto una ordinanza per il sequestro della Ri.Te.Ca di Desenzano del Garda, di una flotta di autocarri e di disponibilità finanziarie per 12 milioni di euro, il gruppo avrebbe «gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del Nord Italia, oltre 26mila tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente al peso di oltre 50 milioni di capi d’abbigliamento, provenienti in gran parte dalla Toscana».