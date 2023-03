Tragico incidente mentre taglia un albero, Sant’Omobono Terme piange Diego Belotti

Mentre tagliava un albero in un bosco a Mazzoleni, frazione di Sant’Omobono, un 69enne del posto, Diego Belotti è rimasto coinvolto in un infortunio che gli è costato la vita. Lunedì mattina, 27 marzo, il pensionato aveva raggiunto il suo bosco in un’area raggiungibile da via Alpini, dove stava tagliando la legna da ardere. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver segato in parte una pianta non di grosse dimensioni l’aveva messa in tiro con una corda, legata a un piccolo escavatore che lui manovrava. Con tutta probabilità a causa del forte vento che soffiava con una certa intensità lunedì mattina, la pianta improvvisamente è caduta nella posizione sbagliata e ha travolto il mezzo meccanico sul quale si trovava Belotti. L’impatto, molto violento, non gli ha dato scampo.