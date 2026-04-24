Un mazzo di fiori nel loculo di Pamela: è l’ultimo mistero

Un mazzo di fiori trovato sopra la bara di Pamela Genini all’interno del loculo è uno degli ultimi misteri che hanno preso a popolare Strozza da quando il corpo della 29enne uccisa è stato profanato. Quando il 24 ottobre scorso il feretro è stato tumulato, secondo il necroforo comunale, il bouquet non c’era. I fiori erano legati con un nastro ed erano rinsecchiti, quando il 23 marzo la bara è stata aperta e s’è scoperto che mancava la testa della ragazza. «Mi hanno detto che si tratta di fiori che fioriscono a ottobre», confida il sindaco Riccardo Cornali.

Un indizio

Se così fosse, il profanatore avrebbe agito a poca distanza di tempo della sepoltura. E sarebbe un indizio che spinge a pensare al gesto di devozione nei confronti di Pamela, tipico di chi ha agito per morbosa ossessione. Dettaglio che fa il paio con il silicone con cui il feretro è stato sigillato dopo la profanazione e che denota una certa premura.

Le telecamere

I fiori d’ottobre, come dicono le voci raccolte dal primo cittadino, avrebbero una valenza temporale utile a escludere altri particolari emersi in questi giorni. Tipo la sagoma maschile che sarebbe stata inquadrata di notte dalle telecamere comunali che puntano sul cimitero. I carabinieri non confermano. I filmati vengono cancellati automaticamente dopo 7 giorni, ma non è escluso che gli strumenti telematici di cui dispongono gli inquirenti abbiano consentito di risalire oltre la settimana del 23 marzo. Ma fino a ottobre?

Un nuovo mistero