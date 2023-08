Villeggiante scomparso, avanti con le ricerche

Sono proseguite per tutta la giornata di venerdì e anche nella notte - fino all’una -, con l’utilizzo anche con droni a infrarossi a rilevamento termico, le ricerche di Carlo Meroni, 87 anni di Milano, scomparso a Berbenno dove si trova in villeggiatura.

La moglie e la figlia, hanno fatto dapprima una timida segnalazione in paese, dove in molti si sono subito prodigati a cercare l’uomo, che pare soffra di demenza senile e soprattutto cammini poco per via di problemi di deambulazione. In seguito però, verso le 4 di notte, sono stati richiesti i soccorsi specializzati.