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Cronaca / Valle Imagna Lunedì 02 Novembre 2026

Violati sigilli della casa in cui è stata uccisa Pamela Genini. La madre: «Chi è entrato aveva le chiavi»

IL GIALLO. Ancora un brutto episodio nella vicenda del femminicidio di Pamela Genini, qualcuno potrebbe essere entrato nella casa di Milano dove è stata uccisa.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Violati sigilli della casa in cui è stata uccisa Pamela Genini. La madre: «Chi è entrato aveva le chiavi»
L’abitazione di Milano dove è stata uccisa Pamela Soncin dall’ex Gianluca Soncin, i cui sigilli sono stati violati
(Foto di Ansa)

Milano

Nuovo mistero nella vicenda Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre 2025 dall’ex compagno Gianluca Soncin, la bara poi profanata nel cimitero di Strozza, nel Bergamasco. Secondo quanto riferito dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la notizia condotta da Gianluigi Nuzzi, qualcuno potrebbe essere entrato nella casa di Milano in cui è stata uccisa.

La polizia avrebbe trovato i sigilli manomessi e, all’interno, guanti in lattice di provenienza sconosciuta e contenitori di gioielli vuoti. «Non saprei chi potrebbe essere entrato - ha detto in collegamento la madre - Non c’erano segni di effrazione, chi è entrato aveva le chiavi».

Un ulteriore brutto episodio, in una vicenda tragica dai risvolti macabri. A marzo la scoperta al cimitero di Strozza della profanazione della tomba della giovane e per cui c’è un unico indagato, Francesco Dolci.

Violati sigilli della casa in cui è stata uccisa Pamela Genini. La madre: «Chi è entrato aveva le chiavi»
Il feretro di Pamela Genini, al termine dei funerali a Strozza (Bergamo), 24 ottobre 2025.
(Foto di MICHELE MARAVIGLIA / Z81 / xx /)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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