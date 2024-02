A dieci mesi dalla frana di Ardesio via Monte Secco richiude per lavori

La strada comunale che conduce alle frazioni di Staletti, Cerete e Pizzoli era rimbalzata agli onori della cronaca per l’incidente dello scorso 5 aprile, causato dallo scoppio del canale Enel. Anche via Monte Secco è stata interessata dalla colata di fango e detriti che travolse le abitazioni e coinvolse anche la sottostante strada provinciale 49. Ed ora, a dieci mesi dalla frana, la strada verrà nuovamente chiusa, non più per le macerie ma per i lavori in programma l’8 e il 9 febbraio: in via Monte Secco saranno infatti posati new jersey in calcestruzzo lungo la via per garantire una maggiore sicurezza. La chiusura è prevista dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, con possibilità di transito in caso di emergenza. Verranno così sostituiti i new jersey posati in maniera provvisoria nei giorni successivi all’incidente. «Al termine delle operazioni, che dovrebbero concludersi in due giorni, avremo new jersey in calcestruzzo posati correttamente e certificati – spiega il sindaco Yvan Caccia –. Ne beneficiano certamente gli abitanti della zona, ma anche la sottostante viabilità».