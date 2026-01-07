Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 07 Gennaio 2026

A Gromo l’addio a Andreino Santus: «Si prendeva cura degli altri»

IL FUNERALE. Le esequie si sono svolte nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio in una Parrochhiale gremita.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I funerali di Andreino Santus nella parrocchiale di Gromo, mercoledì 7 gennaio 2026
I funerali di Andreino Santus nella parrocchiale di Gromo, mercoledì 7 gennaio 2026
(Foto di Colleoni)

Gromo

Il desiderio di Andreino Santus era in particolare «quello di prendersi cura degli altri attraverso i doni che Dio ci ha dato nel creato, grazie alla sua passione e allo studio delle proprietà curative delle erbe e su come dare sollievo e speranza a chi aveva dolore o qualche malattia». È uno dei ricordi che monsignor Ivan Santus ha voluto lasciare del papà, scomparso a 84 anni.

Mercoledì 7 gennaio sono stati celebrati i funerali nella parrocchiale di Gromo: tantissime le persone che hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Andreino, portando le loro condoglianze alla famiglia (oltre a Ivan e Andrea, gli altri due figli Armando e Pierachille, la sorella Maria Rosa e la moglie Serafina).

La Messa è stata celebrata dall’abate generale di Monte Oliveto Maggiore, Diego Maria Rosa, insieme a monsignor Santus e a diversi altri sacerdoti, tra cui anche don Andrea Santus, farmacista e monaco nella stessa Abbazia, di cui è Economo generale. Presenti anche, tra gli altri, il vicario generale della Diocesi di Bergamo, monsignor Davide Pelucchi, il vicario episcopale per laici e pastorale monsignor Michelangelo Finazzi, il sottosegretario della sezione rapporti con gli stati del Vaticano monsignor Mihăiţă Blaj e monsignor Kisito Ouédraogo della segreteria di Stato di Sua Santità.

I funerali di Andreino Santus nella parrocchiale di Gromo, mercoledì 7 gennaio 2026
I funerali di Andreino Santus nella parrocchiale di Gromo, mercoledì 7 gennaio 2026
(Foto di Yuri Colleoni)

Monsignor Pelucchi ha voluto ricordare così Andreino: «In più circostanze mi aveva condiviso la sua passione per le erbe che cercava nei boschi. Non perché fosse appassionato di botanica, non per fare liquori, ma per curare le persone, attraverso pomate e unguenti che portassero beneficio a chi ne aveva bisogno. Chi è appassionato di erbe – ha aggiunto – si allena a un esercizio di discernimento: credo che questo esercizio nella ricerca delle erbe possa aver costituito un elemento prezioso per il discernimento che Andreino ha fatto nella sua vita», a partire dall’«educazione dei suoi figli».

Al termine della celebrazione eucaristica è stata letta la preghiera dell’alpino e la salma, accompagnata dalle note del silenzio, è stata tumulata nel cimitero locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gromo
Bergamo
Salute
Medicina
Cura
Religioni, Fedi
Credo
Sociale
famiglia
Andreino Santus
Ivan Santus
Armando Santus
Pierachille Santus
diocesi di bergamo