Cronaca / Valle Seriana
Martedì 12 Agosto 2025

A Leffe l’ultimo saluto ad Adriano Zenoni, morto al Passo di Corna Piana

IL FUNERALE. «Ora continua a camminare, seppur su altri monti, e noi lo accompagneremo da qui», ha detto il parroco nell’omelia.

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ultimo saluto ad Adriano Zenoni, nella chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo
L’ultimo saluto ad Adriano Zenoni, nella chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo

Leffe

Adriano Zenoni, 71 anni, è stato salutato da familiari e amici nel rito funebre tenutosi nel pomeriggio di martedì 12 agosto a Leffe, la cui comunità si è stretta nella chiesa prepositurale di San Michele Arcangelo per tributare l’ultimo saluto all’ennesima vittima della montagna. Zenoni domenica 10 agosto stava camminando con la moglie sul sentiero del Passo di Corna Piana, in territorio di Ardesio, quando è scivolato: una caduta di diversi metri che non gli ha lasciato scampo.

«Il monte - ha detto il parroco Don Giuseppe Merlini - è il luogo di incontro tra l’uomo e Dio. Lo è stato per Mosè, per Elia, per Gesù. Lo è anche per chi, come Adriano, voleva scoprire e ammirare le bellezze del Creato, che Papa Francesco ci ha raccomandato di amare in particolare con l’enciclica “Laudato sii”. Ma per Adriano la montagna era anche relazione, incontro, condivisione. Ora continua a camminare, seppur su altri monti, e noi lo accompagneremo da qui».

Presenti Cai e Avis

Insieme a Don Merlini concelebrava, tra gli altri sacerdoti, Don Antonio Locatelli, parroco di Ardesio, dove è accaduto il tragico evento. Zenoni era andato in pensione da qualche tempo, dopo aver lavorato nella ditta Itema di Colzate, nel settore della tecnologia tessile. Al rito erano presenti i vessilli del Cai e dell’Avis, di cui faceva parte, anche come donatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

