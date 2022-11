A Lizzola il ricordo di Mario Merelli: scalatore dal cuore d’oro

Memorie e solidarietà in quota. Si è tenuto domenica 13 novembre a Lizzola il consueto appuntamento in ricordo dell’alpinista Mario Merelli, tragicamente scomparso nel gennaio di 10 anni fa sulle montagne vicine a casa. Mario era iscritto alla sottosezione Cai dell’Alta Valle Seriana che, come sempre, si è adoperata per organizzare l’evento. Alle 9, in una chiesa parrocchiale gremita, il parroco di Valbondione don Michele Rota ha celebrato la Messa ricordandone la sua figura e la bontà che lo contraddistingueva. Al termine della funzione in moltissimi, anche provenienti dalla confinante Valle di Scalve, hanno raggiunto il Passo della Manina .