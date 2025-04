A Onore nella «Casetta della fiducia» uova self-service

«Nei nostri viaggi abbiamo visto le casette in Galles e Cornovaglia e in Scozia e l’idea mi ha sempre stuzzicato. Là lo fanno privati e aziende con casette refrigerate per latte, uova, verdure e dolci. Io ho deciso di partire con le uova»

A distanza di tre anni Giulia, che da poco si è trasferita a Onore dopo i lavori di ristrutturazione della casa, racconta come è nata l’idea: «Nei nostri viaggi abbiamo visto le casette in Galles e Cornovaglia e in Scozia e l’idea mi ha sempre stuzzicato. Là lo fanno privati e aziende con casette refrigerate per latte, uova, verdure e dolci. Io ho deciso di partire con le uova». Per ora la casetta, che si trova all’ingresso della proprietà, non è refrigerata, visto il clima. «Poi vedremo per l’estate - confida -. La casetta mi piace molto perché crea un legame di fiducia con la popolazione ed è pratica: aiuta a risparmiare tempo perché è sempre difficile incrociare le esigenze dei clienti con i tempi di agricoltori e allevatori». E il servizio è apprezzato. All’interno della casetta si trovano le uova, una lavagnetta con i prezzi, i contenitori (da riportare) e dove lasciare i soldi. Il servizio è attivo ormai tutti i giorni ma è consigliato consultare i social della fattoria per le disponibilità quotidiane.