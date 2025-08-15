A Selvino: «Aggrediti da tre ragazzini, mia figlia 16enne sotto choc»

«Quando ho sentito mia figlia al telefono, in lacrime, ho percorso il tragitto dal monte Purito al centro del paese in tre minuti. C’erano l’ambulanza e i carabinieri, mai vista una cosa del genere a Selvino. Lei era sotto choc, piangeva e si riprendeva, poi piangeva di nuovo. Voglio raccontare quello che è successo perché tutti lo sappiano e stiano attenti».

L’aggressione a Selvino

A parlare è una mamma di Selvino, la cui figlia sedicenne è rimasta coinvolta in un’aggressione mercoledì sera in corso Milano mentre era con una coetanea e tre amici di 18 e 19 anni. «Erano le 23 – racconta – e i ragazzi erano sul corso principale vicino al minimarket. Poco prima erano passati davanti a un gruppetto di ragazzini che aveva insultato il fidanzato di mia figlia, ma non gli avevano dato peso pensando fossero molto piccoli. Percorsi 50 metri, quando erano fermi davanti al minimarket, il fidanzato di mia figlia è stato aggredito alle spalle da uno di loro, che gli ha dato un pugno in faccia rompendogli uno zigomo. Un altro ha picchiato il figlio di mio cugino, gli ha rotto due denti e spostato la mandibola, è caduto a terra battendo la testa ed è svenuto. Anche il terzo amico è stato aggredito, ma sono riusciti solo a strappargli la maglietta. Mia figlia ha cercato di dividerli e ha chiamato il 112, mentre la sua amica è rimasta impietrita dalla paura. Le urla hanno attirato i carabinieri che sono subito intervenuti e hanno fermato i tre aggressori. Sono tutti minorenni e non abitano a Selvino, non so se fossero qui in vacanza».

«Aggrediti senza motivo»

Dopo la chiamata al Nue 112 è intervenuta l’ambulanza dei Volontari di Selvino con cui i due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Seriate in codice giallo. «Il fidanzato di mia figlia è stato dimesso, mentre il figlio di mio cugino è stato trattenuto in ospedale per il trauma cranico – prosegue la mamma – quando è arrivata l’ambulanza si era ripreso ma non si ricordava nulla. Stamattina (ieri, 14 agosto ndr) sono andati a presentare denuncia, anche mia figlia è andata in caserma a deporre. Quello che lascia stupiti è un’aggressione senza motivo, in pieno centro paese, in una zona illuminata. L’unica differenza rispetto alle altre sere è che c’era meno gente in centro perché erano tutti, me compresa, al Purito per una serata musicale. Mia figlia è ancora sotto choc e anch’io sono spaventata, potremmo ritrovarli in paese anche oggi».

«Episodio grave ma isolato»