A tutto sport, sul Serio: lo skate park 2.0 strizza l’occhio al fitness

L’inaugurazione si è svolta sabato 22 luglio alla presenza di numerose autorità: il sindaco Bruno Raimondo Rota; il vicesindaco Francesco Cornolti, gli assessori della Giunta villese; i consiglieri regionali Roberto Anelli e Davide Casati; il presidente della Comunità montana Valle Seriana Giampiero Calegari; i sindaci di Alzano Camillo Bertocchi e di Nembro Gianfranco Ravasio, mentre per Ranica il vicesindaco Carlo Beretta e per Italgen il project manager Ivan Gabatel.

Costi e tempi

Fautore del progetto l’assessore all’ecologia Pasquale Falabretti che, in apertura di cerimonia, ha evidenziato l’importanza dell’opera costata circa 400mila euro, sottolineando: «Lo skate park era stato realizzato nel 2006 quindi l’impianto è stato completamente ristrutturato e raddoppiato occupando una superficie di circa 2mila metri quadri. La pavimentazione è in cemento come le rampe ed è stata realizzata la “Bowl”, una struttura unica a livello nazionale per la sua conformazione. Per questo ringrazio Daniele Galli tecnico e commissario della Nazionale di skate per il contributo operativo».