A Valbondione sculture di neve e ghiaccio

Si celebrano gli Alpini

Il programma del Festival

Una delle sculture delle passate edizioni del festival

Il festival prende il via sabato 25 gennaio alle ore 10 con l’inizio dei lavori per la realizzazione delle sculture di ghiaccio, collocate in alcuni luoghi prescelti di Valbondione e della frazione di Lizzola. Dalle ore 11.30 sono previsti i mercatini dell’hobbistica e servizio ristoro a cura dei commercianti e delle associazioni nell’area di Via Mes, il tutto con torce per riscaldare l’atmosfera. Alle ore 15 è in programma lo spettacolo itinerante dal titolo Rolling Fire Rubio: protagonista un clown scatenato, che porterà risate e stupore con gag esilaranti, acrobazie mozzafiato, torce e bolas infuocate. Seguirà, alle ore 17.30, un grande spettacolo di fuoco. Protagonista un altro clown giocoliere, altrettanto “focoso” e pronto a conquistare il pubblico con torce fiammeggianti, bolas infuocate e numeri di equilibrismo. Un mix esplosivo di risate, stupore e adrenalina che terrà tutti con il fiato sospeso!