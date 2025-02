Ad Alzano l’ospedale del futuro: il Pesenti-Fenaroli sarà demolito e rifatto

Manca solo la firma, ma il futuro dell’ospedale di Alzano Lombardo è già nero su bianco e prevede un investimento di circa 90 milioni di euro, 60 dei quali già destinati da Regione Lombardia. Entro i prossimi 12 anni il presidio della Valle Seriana verrà completamente demolito e ricostruito secondo i più moderni dettami di edilizia sanitaria, il tutto garantendo il costante funzionamento dei servizi. L’obiettivo? Farlo diventare un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda, in particolare, la vocazione oncologica, ma anche per ciò che concerne l’area della salute mentale e della Neuropsichiatria infantile. Il tutto mantenendo e potenziando le unità operative complesse di Chirurgia generale e Senologia, Ginecologia e Ortopedia, quelle di Medicina generale e Oncologia, ma anche il Pronto soccorso, la Radiologia, il Blocco operatorio e l’unità di Anestesia e rianimazione, che potrà contare su una degenza semintensiva. I posti letto, attualmente 114, saliranno a 162 in una prima fase e poi potranno essere incrementati di altri 25. E non mancherà un occhio di riguardo per l’attività diurna ambulatoriale, la diagnostica e i piccoli interventi di day surgery, con la realizzazione di un centro polispecialistico, nel quale troveranno spazio anche il servizio di Endoscopia digestiva.