Ai Dossi di Valbondione è tornato il sole: non sorgeva da novembre

Malgrado l’inverno non sia ancora concluso sono davvero pochi gli elementi meteo che possano ricondurre ai rigori che lo caratterizzavano in un passato neppure tanto remoto. Ma l’inizio di febbraio, per molte località delle alte valli, coincide anche con il ritorno del sole dopo alcuni mesi di assenza. È il caso per esempio di Colere, Valcanale di Ardesio, dove la sua comparsa sulla sommità del campanile viene da sempre accolta con una partecipata festa popolare a base di piatti tipici della zona, oppure della frazione Dossi di Valbondione. In quest’ultima località il sole aveva fatto la sua ultima comparsa all’inizio di novembre, prima di continuare la sua parabola discendente fino al solstizio d’inverno. Nel pomeriggio di unedì 3 febbraio è tornato a illuminare i tetti delle abitazioni poste più in alto rispetto all’alveo del Serio mentre giovedì 6 febbraio raggiungerà anche tutte le altre.