Airbnb, un giro d’affari da 15 milioni l’anno «Vanno tassati come immobili commerciali»

La mappa è variegata e sempre più punteggiata, benché non appaia ancora asfissiante come in certe città d’arte. Ma quello degli «affitti brevi turistici» – in altre parole, Airbnb e i suoi «cugini» – è un fenomeno ormai gettonatissimo pure qui : secondo InsideAirbnb.com, portale che ricava i dati dal sito ufficiale della principale piattaforma dedicata agli affitti brevi, in provincia si contano 2.667 Airbnb, di cui 992 in città . Considerando che il ricavo medio annuo per ciascun appartamento messo su Airbnb in Bergamasca è pari a 5.656 euro, il giro d’affari è di poco superiore ai 15 milioni di euro . Oltre al capoluogo, un certo addensamento dell’offerta si nota anche sulla sponda del lago d’Iseo e sulla dorsale seriana tra Clusone e Castione. Ma è un mercato a doppia velocità: se si restringe il cerchio ai 303 «top» di Bergamo città, cioè quegli host che Airbnb individua come «i più frequentemente e recentemente prenotati», ecco che si capisce davvero perché Airbnb è così in voga. Questi «top» hanno un ricavo medio annuo di 16.039 euro , e sono dunque mediamente ben più redditizi (e semplici) di un affitto residenziale classico. L’occupazione media è di 187 notti all’anno, e ben 98 dei 303 «top» sono occupati per più di 240 notti all’anno: in pratica, quasi un terzo del giro d’affari: 4,8 milioni.