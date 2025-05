Al Magnolini la StarsBox raddoppia: sogni sotto il cielo a Castione

È raddoppiata la possibilità di dormire in quota sotto il cielo stellato al rifugio Magnolini, sul monte Pora. Quella che ormai è considerata la dépendance della struttura di proprietà della sezione di Lovere del Club alpino italiano, vale a dire la StarsBox di legno collocata a poche decine di metri, è stata ora affiancata da un’altra casetta analoga, un poco più in là. Per entrambe, un contesto paesaggistico e naturale invidiabile, da far sognare sia nella versione by night sia in quella diurna.