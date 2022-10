Al market bolletta choc: 15mila euro al mese. Si valuta la chiusura a Gandino

Come mai tanti scaffali vuoti?» chiede una cliente intenta a imborsare la spesa. «Signora, tra un paio di settimane chiudiamo» risponde la cassiera del Migross Market di Gandino. «E non riaprirà? Non si sa nulla?» domanda un’altra cliente. «È tutto incerto» è la risposta desolante. In questi giorni il destino dell’attività è appeso a un filo, ma la speranza di salvarla ancora c’è. La chiusura dell’unico supermercato del paese, in via del Negro, comporterebbe il venir meno di un servizio utile soprattutto per gli anziani e per chi non ha la possibilità di raggiungere con l’auto i grandi supermercati di Leffe o Casnigo per fare la spesa.