Albino, blitz al Fiorito: sgomberato il «quartiere fantasma»

Da ormai più di quindici anni è una sorta di «quartiere fantasma». Nonostante sorga nel pieno centro di Albino, tra viale Libertà e via Roma, il Quartiere Fiorito, con le sue sette palazzine, è diventato nel tempo un simbolo di abbandono e marginalità, teatro di occupazioni abusive e bivacchi quotidiani che alimentano l’insicurezza dei residenti. Dopo che l’area da tempo è sotto l’osservazione dell’amministrazione e delle forze dell’ordine, venerdì mattina è arrivata la svolta: un blitz lampo dei carabinieri della Compagnia di Clusone, con il supporto della Polizia locale di Albino, ha portato allo sgombero dell’area. In breve tempo è stato cinturato l’immobile con una quindicina di militari, permettendo di identificare sei uomini, tutti extracomunitari risultati irregolari e residenti in condizioni di degrado. Sono stati accompagnati in questura per l’emissione dei fogli di via.

«Mesi di segnalazioni»

L’intervento rappresenta il culmine di un lungo pressing istituzionale: «Da mesi segnaliamo la situazione e ci coordiniamo costantemente con i carabinieri – dichiara il sindaco Daniele Esposito –. A fine giugno la Polizia locale ha richiesto un intervento significativo, sollecitando la proprietà (la società Satif) a sigillare l’area: se infatti non vengono effettuati interventi alle recinzioni e agli accessi, gli sgomberi sono poco efficaci, perché il problema si ripresenta il giorno dopo». In piena estate la situazione è stata affrontata in un tavolo sulla sicurezza convocato in Prefettura.

«Un segnale forte»