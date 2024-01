Albino, incidente sulla 671: un ferito e traffico in tilt

Un ferito e code sulla 671 ad Albino in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 gennaio. Lo schianto è avvenuto verso le 16,40 non lontano dalla galleria del Dosso e ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Ancora in fase di accertamento le cause e la dinamica. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza (per un ferito fortunatamente non grave, portato in codice giallo all’ospedale di Seriate) e la Polizia locale. Dopo l’incidente, avvenuto nell’ora di punta del pomeriggio, si sono formate lunghe code soprattutto in direzione Bergamo.