Albino, investiti due cervi sulla Statale. Solo poche ore prima altro incidente analogo a Covo

Ancora un incidente, che ha visto il coinvolgimento di ungulati , nella fattispecie due cervi , si è verificato durante la notte tra giovedì 27 e venerdì 28 marzo ad Albino, lungo la statale 671, non lontano dall’imbocco della galleria Del Dosso . Luogo anomalo, dove non ci si aspetta certamente di trovarsi davanti a degli ungulati, e dove si viaggia ad una certa velocità (limite di 70 chilometri orari).

La dinamica dell’investimento

E invece la scorsa notte, attorno alle 2 circa, due cervi sono stati investiti e uccisi proprio mentre transitavano lungo la statale, probabilmente sopraggiunti dalle colline tra Pradalunga ed Albino , a sinistra della carreggiata (difficile stabilirlo con certezza). In quel frangente sopraggiungevano due auto: l’impatto è stato violento, e i due cervi sono morti sul colpo . Illesi invece i due automobilisti che viaggiavano in direzione Bergamo. Si tratta di un 20enne, alla guida di un’Audi A3 ed un 21enne a bordo di una Ford B-Max.

Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri di Clusone, mentre una pattuglia della Polizia Provinciale è intervenuta per il recupero delle carcasse dei due animali. Nessuna sanzione o ripercussione per i due giovani, che potranno usufruire di un rimborso da parte di Regione Lombardia. Da qualche anno infatti l’ente ha previsto una copertura di parte dei danni, recati ad automezzi, in seguito all’investimento di specie di fauna selvatica.