Alle fiere zootecniche sfilano le Regine

La stagione delle mostre zootecniche entra nel vivo e trasforma le valli bergamasche nel cuore pulsante dell’identità contadina alpina. Tra Serina e Branzi, gli ultimi appuntamenti di settore hanno confermato la straordinaria vitalità di un comparto fondamentale per il presidio e la valorizzazione del territorio montano, capace di richiamare centinaia di capi, allevatori da tutta la provincia e un folto pubblico di appassionati e visitatori. Alla storica fiera di Serina, andata in scena negli spazi adiacenti al Palazzetto dello sport su iniziativa dell’Associazione Manifestazioni Agricole e Zootecniche della Val Serina e del Comune, hanno sfilato 300 capi portati in mostra da 18 aziende agricole del comprensorio alla presenza delle autorità locali e regionali.

A monopolizzare le valutazioni morfologiche della giornata è stata la «Quisti Farm» di Davide Quistini (Zambla Alta, Oltre il Colle), capace di mettere a segno uno straordinario triplete: il titolo di Regina 2026 è andato a Nevada, la fascia di Reginetta alla vacca Quisti Prada ET, mentre Quisti Harper si è aggiudicata il premio per la miglior mammella. «Vedere una partecipazione così sentita è un’emozione grandissima – ha sottolineato il presidente dell’Associazione, Franco Locatelli –. Il mio grazie va agli sponsor che credono nel valore di questa rassegna, ormai di rilievo nazionale, come dimostra la presenza di operatori e visitatori

Jennifer, la regina di Branzi con due titoli conquistati arrivati da ogni angolo d’Italia».

Dalla Val Serina il testimone è poi passato all’Alta Valle Brembana per la mostra di Branzi, sabato 26 settembre, promossa dal Comune in collaborazione con Regione Lombardia e Aral presso il campo sportivo del paese. La rassegna, che ha visto sfilare 164 esemplari condotti da cinque aziende agricole, ha incoronato l’azienda agricola «Paganoni Giacomo»: la sua Jennifer ha centrato una spettacolare doppietta conquistando sia il titolo di Regina di Branzi sia quello per la miglior mammella. La fascia di Reginetta è andata invece a Viola, dell’azienda agricola «Rossi Simone». A rimarcare il valore sociale ed economico di questi eventi è stato l’assessore della Comunità montana Valle Brembana, Fabio Bordogna: «Un grazie a tutti gli allevatori che mantengono viva la cultura alpina. La presenza di tantissimi giovani allevatori e allevatrici fa ben sperare per il futuro del comparto».