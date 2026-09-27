Alle fiere zootecniche sfilano le Regine
NELLE VALLI. Grande successo per le mostre in tre paesi. Serina, l’azienda «Quisti Farm» mette a segno una tripletta. A Branzi vincono le mucche Jennifer e Viola. Clusone: premiate Azzurra, Cady, Fionda, Salvia, Balena, Elvira e WalbaLettura 2 min.
La stagione delle mostre zootecniche entra nel vivo e trasforma le valli bergamasche nel cuore pulsante dell’identità contadina alpina. Tra Serina e Branzi, gli ultimi appuntamenti di settore hanno confermato la straordinaria vitalità di un comparto fondamentale per il presidio e la valorizzazione del territorio montano, capace di richiamare centinaia di capi, allevatori da tutta la provincia e un folto pubblico di appassionati e visitatori. Alla storica fiera di Serina, andata in scena negli spazi adiacenti al Palazzetto dello sport su iniziativa dell’Associazione Manifestazioni Agricole e Zootecniche della Val Serina e del Comune, hanno sfilato 300 capi portati in mostra da 18 aziende agricole del comprensorio alla presenza delle autorità locali e regionali.
A monopolizzare le valutazioni morfologiche della giornata è stata la «Quisti Farm» di Davide Quistini (Zambla Alta, Oltre il Colle), capace di mettere a segno uno straordinario triplete: il titolo di Regina 2026 è andato a Nevada, la fascia di Reginetta alla vacca Quisti Prada ET, mentre Quisti Harper si è aggiudicata il premio per la miglior mammella. «Vedere una partecipazione così sentita è un’emozione grandissima – ha sottolineato il presidente dell’Associazione, Franco Locatelli –. Il mio grazie va agli sponsor che credono nel valore di questa rassegna, ormai di rilievo nazionale, come dimostra la presenza di operatori e visitatori
arrivati da ogni angolo d’Italia».
Dalla Val Serina il testimone è poi passato all’Alta Valle Brembana per la mostra di Branzi, sabato 26 settembre, promossa dal Comune in collaborazione con Regione Lombardia e Aral presso il campo sportivo del paese. La rassegna, che ha visto sfilare 164 esemplari condotti da cinque aziende agricole, ha incoronato l’azienda agricola «Paganoni Giacomo»: la sua Jennifer ha centrato una spettacolare doppietta conquistando sia il titolo di Regina di Branzi sia quello per la miglior mammella. La fascia di Reginetta è andata invece a Viola, dell’azienda agricola «Rossi Simone». A rimarcare il valore sociale ed economico di questi eventi è stato l’assessore della Comunità montana Valle Brembana, Fabio Bordogna: «Un grazie a tutti gli allevatori che mantengono viva la cultura alpina. La presenza di tantissimi giovani allevatori e allevatrici fa ben sperare per il futuro del comparto».
Migliaia di presenze alla 74esima mostra zootecnica di Clusone, concentrata quest’anno in due giorni, sabato e domenica, con oltre 500 capi tra cavalli haflinger, mucche di razza bruna, frisona, Ob, e gruppi d’alpeggio oltre a pecore, asini, pony e piccoli animali. Tanti allevatori appassionati per la fiera organizzata da Assomostre con il Comune di Clusone e Comunità montana Valle Seriana. Quattro le categorie per la mostra bovina. Sono Azzurra e Cady la regina e la miglior mammella e la reginetta di razza bruna dell’azienda «Bellini Alessia e Luca» di Fino del Monte, che il 17 ottobre rappresenteranno la Val Seriana alla Fiera delle regine e reginette di Serina. Sono dell’azienda di Giancarlo Visinoni di Rovetta invece Fionda e Salvia, la regina e miglior mammella e la reginetta di razza frisona della fiera. Per le Ob o Bruna originale la regina è Balena di Daniele Negroni di Valgoglio e la reginetta Walba dell’azienda «Cornalì» di Nembro. Miglior animale tra le sei aziende in alpeggio la mucca Elvira di Bellini. Per la mostra interprovinciale della pecora bergamasca premiati Giacomo Lombardi di Niardo come miglior gruppo di pecore e la miglior fattrice e Massimo Biondi per il miglior ariete. Domenica protagonisti sono stati i cavalli con il concorso per cavalli Haflinger che ha richiamato oltre 50 esemplari, e la sfilata di cavalli e cavalieri con transumanza di ovini e caprini in centro.
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