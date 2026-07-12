Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Domenica 12 Luglio 2026

Alpinista cade durante una scalata: elisoccorso in azione a Castione

I SOCCORSI. L’uomo, 37 anni, faceva parte di una cordata composta da due persone impegnate nella salita quando è scivolato, finendo a terra.

Lettura meno di un minuto.
Alpinista cade durante una scalata: elisoccorso in azione a Castione

Soccorsi in azione poco prima delle 13 di domenica 12 luglio in una zona impervia a Castione della Presolana. Secondo le prime informazioni, un alpinista di 37 anni sarebbe caduto durante una scalata.

L’uomo faceva parte di una cordata di due persone e sarebbe scivolato durante la salita. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Clusone e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La missione è stata classificata in codice rosso.

Il ferito è stato trasferito in ospedale in elicottero. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sull’esatta dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castione della Presolana
Economia, affari e finanza
Ferite, Lesioni
Salute
Salvataggio
Emergenza
Disastri, Incidenti
Bergamo
soccorso alpino
codice rosso