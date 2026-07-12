Alpinista cade durante una scalata: elisoccorso in azione a Castione
I SOCCORSI. L’uomo, 37 anni, faceva parte di una cordata composta da due persone impegnate nella salita quando è scivolato, finendo a terra.Lettura meno di un minuto.
Soccorsi in azione poco prima delle 13 di domenica 12 luglio in una zona impervia a Castione della Presolana. Secondo le prime informazioni, un alpinista di 37 anni sarebbe caduto durante una scalata.
L’uomo faceva parte di una cordata di due persone e sarebbe scivolato durante la salita. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Clusone e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La missione è stata classificata in codice rosso.
Il ferito è stato trasferito in ospedale in elicottero. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sull’esatta dinamica dell’incidente.
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