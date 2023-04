Alpino per sempre: addio a «Lois», storico capogruppo

Dopo alcune settimane di lotta contro un male incurabile, nella serata di sabato 1° aprile si è spento a Castione della Presolana Luigi Canova, per tutti «Lois», storico capogruppo degli Alpini del gruppo Presolana, volto noto in paese per il suo impegno nel volontariato. Lascia nel dolore la moglie Nada e cinque fratelli (altri due sono già deceduti). Da qualche mese si era ammalato, di una malattia rivelatasi incurabile. È sempre rimasto lucido e cosciente, sino al giorno prima del decesso, avvenuto nella sua abitazione in via San Rocco.